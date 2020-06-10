DR案苦主陷財困　申解除暫緩索償令獲批

2012年DR醫學美容事故其中一名受害人，在事件中要切除一對小腿及右手4隻手指的前小學教師王靜波，2015年入稟高院向集團創辦人周向榮、醫生麥允齡、實驗室助理陳冠忠及相關公司索償。不過由於案中當事人須接受刑事審訊，聆案官在2016年下令暫緩民事索償程序至刑事案有結果為止。事隔4年後，刑案的審訊及上訴程序仍未完結，但王表示其經濟將陷困境，她因此於今天（10日）向聆案官法庭申請解除暫緩令，結果獲批。

在刑事審訊中，周向榮、麥允齡和陳冠忠被控以誤殺罪名，結果周陳兩人被裁定罪成，兩人的上訴申請將於今年10月進行聆訊。今天代表原告王靜波的律師表示，在法庭下令暫緩的時候，原告連詳盡的申索陳述書都未呈交，因此原告連要求被告在審前先作臨時賠償都無法提出，其生計全靠積蓄支撐，但事發至今8年，原告的財政問題日益嚴重，因此她希望法庭可以將暫緩令解除，令她可為索償做準備，有基礎商討賠償問題。

對於原告的要求，麥允齡一方表示將保持中立。而周向榮和相關公司的律師就堅持，事件刑責未釐清前，不直開展民事程序。無律師代表的陳冠忠，今日就沒有發言。

最終聆案官表示，不管基於什麼原因，本案被暫緩4年都屬延誤。現在讓原告呈交申索陳述書和賠償清單，可以讓被告了解原告申索內容，令雙方有基礎考慮調解，及讓原告可申請中期付款。聆案因此下令解除暫緩令，原告要在今天起42日內呈交申索陳述書，被告在之後的42日內呈交抗辯書。然後原告可以呈交回應書，而各方亦要呈交擬呈堂文件清單及證人供詞。待上述交文件程序完成後，法庭才決定何時再開庭提訊。