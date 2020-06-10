為應對疫情　醫管局為dirty team醫護發放2.66億元津貼

新冠肺炎疫情期間，醫院管理局在2月起推出緊急應變特別津貼安排，為應對疫情而執行高風險職務的員工發放緊急應變特別津貼，並為在高風險病房工作及有臨時住宿需要的員工提供特別租賃津貼。立法會最新文件顯示，截至上月，醫管局已發放1.96億港元的緊急應變特別津貼，涉及30199宗申領宗數；另發放合共7000萬港元特別租賃津貼，涉及7351宗申領，兩項津貼總額為2.66億港元。

在高風險範圍或監察病房工作最少兩星期的醫管局合資格全職僱員，以及常額或合約兼職僱員，便符合資格獲發放津貼，醫管局會根據員工在高風險範圍或監察病房工作的日數計算津貼，每日的津貼為有關員工基本薪酬的20%或500港元，以較高者為準。津貼的發放日期可追溯至1月25日。員工亦可申請特別租賃津貼，津貼為每日定額500港元。

截至上月，緊急應變特別津貼的申領宗數以新界西聯網最多，有5945宗，涉及3460萬港元津貼，但發放津貼最多的是九龍西聯網，涉及4000萬港元，申領宗數有5135宗。特別租賃津貼方面，以九龍中及九龍東聯網最多，分別涉及1371宗及1441宗，最少是港島東聯網，僅553宗。