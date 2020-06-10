海洋公園本周六重開　未來兩周末及端午節網上預約已額滿

關閉近半年的海洋公園將於本周六(13日)重開，為控制人流，訪客需要在網上登記才能入園。根據公園的網上預約系統，未來14天內已有7天額滿，包括重開後首兩個周末，以及本月25日端午節，都是熱門日子，全部已經額滿，不可再登記入場。

海洋公園從1月23日開始閉園，並於本周一（8日）宣布周六(13日)可重開，但恢復營運後首個半月，即6月13日至7月底逢星期二休園，首兩周的整體客容量將減至4分之1，即約9000人，其後會逐步提升至一半，遊人須透過網上預約系統，選擇14天內入園日期。而所有訪客及員工必須於入園前量度體溫，並於園內佩戴口罩。

市民於重開首個半月到訪海洋公園可享港人專享優惠，包括小童、長者及在休園期間生日的市民均享免費入場，至於成人則可享有7折門票優惠350港元及350港元園內消費現金券，於休園期間錯過生日優惠的市民，可於6月13日至7月12日期間領取當日門票免費入場等。

海洋公園回覆確認，未來兩個星期六﹑日及公眾假期的預約已滿額，重開期間會不斷檢討情況，在確保運作暢順，以及有效保持社交距離為前提下作出調整，逐步增加客容量至原來客容量的一半，其後亦會緊密審視情況，配合政府與其專家顧問團隊的措施及意見，不時檢討入場人次上限，機動遊戲亦會因應本身設計，減少載客量約50％。另外，香港海洋公園萬豪酒店本周六及日的自助餐訂枱亦已爆滿。

同樣受疫情影響而關閉的‪香港迪士尼樂園則尚未有重開時間表，香港迪士尼樂園表示，度假區現正參照衞生當局的指引，加緊準備樂園重開，相關詳情及樂園重開日期，將於稍後公布。