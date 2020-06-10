網民熱話：私家車泊過界　的士「零距離」停車玩殘司機？

雖然每個車位都有劃定固定空間，但總有人有意冇意間踩過界。近日有私家車在尖沙咀一個停車場停泊時，因泊出白線外，隨後停泊的的士不示弱，與私家車泊得極為貼近。事件被網民激讚，直指的哥行徑大快人心。

現場是尖沙咀一個商場的露天車位，網民‎Allen Chan‎將照片上載facebook群組「馬路的事討論區」。圖片可見，黑色私家車越過白線，佔據旁邊車位約一個車轆位置，相信隨後而至的的士雖成功泊入旁，但就與私家車泊得極為貼近，幾乎是「零距離」。由於的士停泊位置剛好在私家車駕駛座旁，而的士側鏡亦擋在私家車側鏡前，令司機開車更添困難。

據了解，私家車司機返回時，發現無法駛走，於是向職員求助，而的士司機稍後亦到場，雙方曾為誰對誰錯僵持一段時間，期間更驚動警員到場，經協調後，雙方最後和解離去。

雖然是鬧劇一場，不過就引來網民讚好，認為的士司機做法大快人心，「泊到咁就抵死啦，上唔到車咪慢慢等囉，一車泊兩位，老奉要讓你㗎咩！手車唔得就換架細車」。亦有人讚賞司機，「個手指公係畀架的士嘅」，「佢(私家車司機)開車會掃鏡，(的士)泊成咁技術有目共睹」。

網民有話說

Hei Yan：今次的士威威

Leo Chan：我要話畀老師知，出界呀

Raymond Ma：以後就要相親相愛了

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