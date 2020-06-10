何志平已不在本港註冊醫生名單　復牌需經醫委會聆訊

香港民政事務局前局長何志平因賄賂非洲官員，去年於美國被定罪，現刑滿出獄今早返抵香港。何於香港擁有的醫生執業資格、太平紳士名銜及金紫荊勳章勳銜，會否因今次案底而被取消仍屬未知數。本身是眼科醫生的何志平，現已不在本港註冊醫生的名單上，有醫委會委員透露，若他想繼續在港行醫，需重新申請執業資格，並通過「復牌聆訊」批准其復牌申請。

有醫委會委員透露，不在醫委會註冊醫生名單上而有案底的醫生，如欲恢復執業資格，需要在醫委會的「復牌聆訊」上獲得審批。委員指並非有案底的醫生就一定不能復牌，聆訊一般會考慮幾項因素，最重要是審視申請者是否適合做醫生，例如他重新執業後會否對病人構成風險，有否改過自新及重犯風險等。當中考慮的主要條件是品格及誠信，干犯了一些涉及誠信的案件，例如風化案或行騙，獲得復牌機會可能會減低，但仍要視乎每宗案情而考慮。

委員又指出，「復牌聆訊」與一般的紀律聆訊分開兩條輪候隊伍，排期時間視乎目前有幾多宗申請而定，但估計時間不會太長。申請者需在聆訊上交代其過往的定罪紀錄，聆訊的委員會根據其案情去作出審批。

至於何志平的太平紳士名銜及金紫荊勳章勳銜資格，根據《太平紳士條例》，若該太平紳士在獲委任為太平紳士後的任何時間，在香港或任何其他地方被定罪，並就所涉罪行被判處監禁（不論是否獲得緩刑），特首可撤銷其太平紳士委任。而金紫荊勳章等勳銜亦設有褫奪機制，若獲授勳人士的行為對其應否繼續擁有該勳銜構成疑問，包括因被定罪而入獄一年或以上，政府可考慮褫奪勳銜。