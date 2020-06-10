政Whats噏：何君堯批高齡的士載客危險　陳帆死撐無問題

何君堯(右一)質疑政府高齡的士載客危險，陳帆(中)死撐車齡同機件唔一定成正比。

政府今日在立法會會議上交代的士相關數字，話去年約有1萬7千部的士接受運輸署車輛檢測，有議員就發現當中5000部的士車齡超過13年，質疑其安全性，仲大鬧政府畀市民坐「垃圾廢鐵車」係非常不負責任嘅行為！

會議上有議員話「的士綜合保險保費」同「第三者風險保險保費」大幅增加，亦有保險公司停止承保車齡較高嘅的士，希望政府諗辦法改善及交代相關數字。運輸及房屋局局長陳帆就話去年有17208架的士接受檢測，結果全數合格。

點知議員何君堯就發現當中約5000架的士的車齡超過13年，即刻大鬧「廢鐵點可以喺馬路上面走」，話如果自己在保險公司要承保，加10倍價都不為過。何又大鬧政府對市民非常不負責任，話不如唔好揸的士，改為抬橋啦，起碼慢慢行唔會死人呀！

陳帆就「死撐」話車齡同機件唔一定成正比，話好多議員年紀成熟但仍然健步如飛，但轉個頭又承認車齡高就要檢測多啲，又保證檢測結果係安全。俗語有話「年紀大、機器壞」，唔知陳帆有冇聽過呢？