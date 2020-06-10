誤認黑衣女警是示威者　中年漢認襲擊候判

中年吊機車維修員去年駕乘私家車，駛至土瓜灣時遇見黑衣人堵路，深感不忿遂落車找他們理論，碰巧當時一名穿黑衣黑褲的便衣女督察正在現場執勤，維修員誤認女督察為黑衣人，遂除去對方的面罩，又踢了她的大腿一下。警誡下他向女督察道歉，表示:「唔好意思，唔知你係差人」。涉事維修員今（10日）在九龍城法院承認一項普通襲擊罪，法庭准被告保釋至6月24日，待索取社會服務令及背景報告始判刑。

48歲被告黃偉賢，任職吊機車維修員。他原被控一項襲警罪，以及一項性質較輕屬交替性的普通襲擊罪，他今日選擇承認普通襲擊罪，並由律師求情。

控罪指他於去年12月4日，在土瓜灣馬頭圍道與農圃道交界，襲擊一名執行職責的女督察。事主事後驗傷，證實右眼觸痛，右大腿輕微瘀傷，治療後即日已可出院。

辯方求情指，被告當時趕時間才一時衝動犯案，由於事主穿黑衫黑褲，他誤認對方是堵路人士，因而「混亂間有啲碰撞」 。辯方指事主傷勢輕微，被告無使用武器，無預謀犯案，本案屬單一事件，不反映被告的真性情，他亦願向事主賠償1000港元，其上司亦為他撰寫求情信。