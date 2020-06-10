16歲男生涉堵路兼刑毀九巴　被控3罪暫緩答辯

年僅16歲男生被指在去年12月參與堵路及破壞巴士擋風玻璃，被控非法參結、刑毀及在公眾地方管有攻擊性武器，案件今（10日）在九龍城法院提訊。裁判官應辯方要求，將案押後至8月5日，期間男生獲准以500港元保釋，但不得離境。

16歲姓鄭學生被控於去年12月4日，在土瓜灣農圃道與馬頭圍道交界參與非法集結，在同日同地與男子卓悅銘、男子李俊熙、女子徐晞雯及其他不知名人士，無合法辯解而損毀九巴一架巴士的擋風玻璃。他另被控於同日在馬頭圍道與譚公道交界的公眾地方，非法管有攻擊性武器，即一支伸縮鋼棒。

此外，3名男子亦涉嫌在去年反修例衝突中，身攜雷射筆、伸縮棍等，被控管有攻擊性武器，今分3案在同一法院提訊。法庭應辯方要求，將他們的案件押後至下月再訊，他們續准以1000至3000港元保釋。

其中19歲運輸工人呂柏樂，被控於去年10月20日，在旺角彌敦道管有一支伸縮棍。案件押後至7月15日再訊。

持香港身份證的英國籍22歲無業男子康令山（Clarke Connor James)，則被控於去年10月20日，在荔枝角道與白楊街交界管有一支150厘米的長棒。案件押後至7月9日再訊。

最後，33歲男子黎文浩，被控於去年8月25日，在紅磡警署外管有一支雷射筆。其案件則押後至7月2日再訊。