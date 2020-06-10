油塘3間混凝土廠污染環境　環保署3年僅2宗檢控

近年油塘有不少住宅項目落成及入伙，人口增加，但現時位於該區工業用地的3間混凝土廠仍然運作，被批評造成環境污染，影響居民健康。發展局局長黃偉綸今午(10日)在立法會大會上回應議員質詢時表示，政府在過去3年共接獲68宗關於該3間混凝土廠造成空氣、噪音、水質或其他環境污染的投訴，環保署已進行了141次巡查，僅成功檢控2宗違例個案。

黃稱，根據《空氣污染管制條例》，環保署先後向涉嫌違例的混凝土廠發出11次書面警告，及3次已檢控的通知書，成功檢控2宗違例個案。食物環境衞生署亦進行85次巡查，成功檢控10宗有關混凝土車將泥漿或混凝土等物帶到街上的違例個案，警方亦在高輝道、東源街、崇德圍一帶巡查，向違例泊車的車輛合共發出7876張定額罰款告票。

黃續稱，3間混凝土廠日常運作分別受到環境保護、公共衞生和道路交通有關的法例監管，3間廠已向環境保護署提交一份空氣污染控制計劃，確定混凝土廠採取最好的切實可行方法，以控制污染物排放，務求達到空氣質素的指標目標，及避免對附近居民造成影響。環保署亦會在收到投訴後派員到場跟進，確保有關廠房根據發牌條件。

政府亦因應當區居民的關注，剛成立跨部門工作小組，協調對油塘混凝土廠的污染監控及推展紓緩措施。