合資格澳門居民　入境珠海可獲豁免隔離

澳門新冠肺炎疫情持續緩和，當局今日(10日)公布，連續63天沒有新增確診病例。社會文化司司長歐陽瑜在疫情記者會上公布，珠海市將對部分澳門居民暫不實施集中醫學隔離安排，對象是沒有珠海居住證，有公務、商務或其他特殊情況的澳門居民。衞生局明日(11日)起將有新系統接受申請登記，專門小組經審核後，會通過短信通知申請者預約接受核酸檢測。珠海市將於周五(12日)詳細公布新安排。

歐陽瑜表示，有關安排是考慮到部分沒有珠海居住證的澳門居民，前往廣東的實際需求，經特區政府與廣東省及珠海市相關部門溝通，並在符合整體防疫政策及採取有效防疫措施的前提下所定立的。她指出，今日介紹的是申請事宜，有關暫不實施集中隔離醫學觀察的細則仍待進一步落實。

衞生局局長李展潤表示，系統開放申請時間為每日早上10時至晚上11時59分，合資格居民須於入境珠海前提前5天作出申請，申請人完成網上申請和審核結果後，均會收到短訊通知，澳門出入境部門取得獲審核通過名單後，將轉交珠海市政府審批，通過審核後預約核酸檢測，即出發前2天需接受採樣，檢測報告7天有效，豁免期限為豁免開始日起7天內多次往返珠澳，再次申請入境珠海的日期，不能與已獲批給的豁免期有任何重疊。

貿促局行政管理委員會執委黃偉倫則表示，有商務需要的居民申請時，需要如實填報在澳門或內地任職企業名稱、擔任職位、信用編碼等資料，專門小組會識別和審核，包括按申請人所填報的商務活動性質是否具必要性、緊急性及活動本身與企業的相關性等因素。

至於往返香港國際機場和澳門的特別渡輪服務方面，歐陽瑜稱將於下周三(17日)至7月16日期間，推出往返香港國際機場和澳門氹仔客運碼頭的特別渡輪服務，以接載返澳的澳門居民及返回原居地的外地人士，每日兩班次。她解釋指，因疫情下不少身處海外的澳門居民和留學生，擬取道香港國際機場返回澳門，同時，滯留澳門的外地人士亦擬經香港國際機場返回原居地。

另外，當局與40間受資助托兒所協調，在保障幼兒健康與安全的前提下，為有照顧困難的家庭提供基本的照顧幼兒服務。自明日起，相關家庭可直接向幼兒原在托的受資助托兒所提出申請。