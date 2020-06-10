貿發局設網上平台　助100多間創科企業推廣防疫研發產品　

林建岳表示，希望協助大學及年輕的初創一族將已成熟的產品推出巿場。

新冠肺炎疫情下，香港研發出不少醫療、護理的抗疫科研產品，香港貿展發展局將推出網上展覽平台，協助100多間本港創科企業推廣自行研發的抗疫及醫療產品。貿發局主席林建岳表示，希望協助大學及年輕的創科一族，將已成熟的產品推出市場，尋找商機，拓展海外市場。貿發局將於東盟地區進行推廣活動，6月先由泰國開始，稍後再到印尼及馬來西亞。

貿發局總裁方舜文表示，疫情期間，除抗疫、檢測及健康產品外，另出現電子化商業服務、雲端工作平台、電子學習、家居生活送餐服務等商機，有東南亞國家主動聯絡貿發局表示有興趣配對。

貿發局將與商務及經濟發展局以及創新科技局合作，推出宣傳活動，向海外巿場分享香港創科企業的防疫產品和示範相關技術，以及網上教育、電子商貿等，連串活動會由政府主導、商經局主辦的網上研討會啟動，隨後舉辦網上配對。將率先向泰國、印尼和馬來西亞等3國進行推廣，而待疫情過後，貿發局更會安排企業到上述3個地區再作實地考察推廣。

另外，貿發局今年每季會設有一個網上展覽平台，日後期望所有實體展外，亦會同時加入網上展示。方又指，在協助企業方面，政府已推出加強版的資助，抗疫基金會會對會展的參展商提供資助，由每個攤位資助1萬港元，增至最多10個攤位，即每個參展商上限可獲得10萬港元資助。

此外，林建岳表示，希望與機管局、酒店業及旅遊發展局等機構合作進行推廣，在疫情後提供住宿及機票優惠，吸引參展商來港。

面對美國可能撤銷給予香港的優惠待遇，林指出，會研究香港還有哪些優勢，例如可與內地大灣區找合作商機，有7000萬人的市場，較香港的700萬人的市場為大，另亦構思香港可否舉辦更大型的國際展覽及會議等，作為外商進入內地的平台。

至於香港何時可放寬入境限制，他指政府正與澳門及內地商討雙邊健康認證，料澳門較有機會於數周內開通，港人返內地的認證則會設限制，而開放內地客來港預料要較後時間。