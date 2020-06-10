修例風波：TATP炸藥敏感易爆　破壞力驚人

去年反修例活動期間，警方先後搗破多宗涉及槍械及彈藥的案件，本土恐怖主義似乎有抬頭迹象，當中TATP烈性炸藥更常見於多宗同類案件。有專家指，TATP的原材料容易於市面購入，且具高爆炸性，只需極少能量便能引爆，對公眾極為危險。

TATP化學名稱為「三過氧化三丙酮」，為白色晶體，爆炸時不產生火燄，能產生連續化學反應。一個TATP分子可產生4個氣體分子，2克TATP可產生爆炸，數百克可在不到1秒內產生數千升氣體。TATP為烈性炸藥，具高爆炸性及狀態不穩，只需很少能量便能引爆，且極敏感易發生爆炸，對公眾極為危險。TATP烈性炸藥的原材料，一般在化工舖及化工廠都可購得。TATP更是2005年7月倫敦連環恐襲的「主角」，當時至少56人死亡。

有化學專家表示，TATP原材料容易獲得，價格便宜，製作炸藥的化學合成過程不算複雜，亦不需要特別的器材及設備，由於材料、器材都無特別，所以近年恐怖分子喜歡使用。該專家續稱，因為原材料是液體，經多個步驟及加熱後，才變為固體，過程中如果溫度太高，會變成氣體而引發爆炸。由於炸藥不穩定，故自行製作的過程中易爆炸。至於爆炸威力，則要視乎四周的環境。

去年7月，警方於荃灣破獲一個武器庫及炸藥工場，檢獲逾1公斤TATP炸藥，數量為歷來最多，在現場進行了4次引爆。5年前轟動一時的激進港獨分子蠔涌製彈案，警方亦曾檢獲TATP炸彈主要原料，案中3人被判入獄，另2人脫罪。