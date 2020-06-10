批糖果包裝龍頭企業走塑不力　環團促減塑裸買

本港去年預先包裝糖果產品，包括朱古力、香口膠及糖的生意額高達41億港元，消耗3.4億個塑料包裝，當中還未計入獨立包裝，然而有環保團體發現，糖果塑料包裝沒要求用上統一的塑料、不少還使用複合物料，而大部分包裝欠缺回收標示，或被食物污染，近乎不能回收，往往淪為垃圾。環團促請各糖果食品國際巨企，制訂適合香港的減塑目標，帶頭增加裸買或非塑料包裝的銷售模式。

綠惜地球過去兩個月調查了全港13家有販售預先包裝糖果產品的超市及連鎖店，檢視逾400種糖果產品，發現多於一半，即53%產品的包裝沒有回收標示，品牌也沒有提供裸買、可重用包裝商品及回收渠道。該會發言人指出，香港糖果市場過去5年累計增長15%，從以上調查發現，這些龍頭企業並沒有為其包裝走塑出一分力，漠視本港欠缺回收及再造有關包裝設施的現況，本地塑膠包裝只會繼續淪為塑膠垃圾。

該會又取得的市場調查數據，瑪氏食品(MARS)、費列羅 (Ferrero)、雀巢(Nestle) 三大品牌，高佔全港近4成的糖果市場。這些國際品牌在2018年承諾2025年前會落實系列的走塑措施，例如「包裝有清晰回收指示」、「100%包裝為可回收、重用、降解的物料」等。

然而，該會去信這些企業查詢在港落實減塑的進度，結果反應有欠積極，除雀巢表示有專責同事跟進在港售賣的包裝數據外，Ferrero坦言沒有相關統計；MARS回應最為消極，除重申國際承諾外，再沒補充。該會促港府參考新加坡強制要求業者匯報包裝量的政策，從供應鏈角度，加強減塑成效。