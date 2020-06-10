立法會三讀通過上年度稅務寬減　泛民促政府炒庸官

立法會大會今午(10日)三讀通過《2020年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，條例包括2019/20課稅年度繳交的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅會獲全數扣減，扣減上限為2萬港元。多名議員支持有關條例草案，但有民主派議員擔心未必可以幫助到星斗市民，歸咎政府抗疫不力，應該「炒咗啲庸官」。

議員郭家麒表示，去年政府引發的反修例事件及新冠肺炎疫情的出現，令市民苦不堪言，有不少企業裁員，市民開工不足，他質疑2萬港元的稅務寬免未必能夠幫助這批市民，批評只是政府做的門面功夫，譴責政府早前抗疫不力，遲遲不願封關，現時這些減免根本無法解決問題。他批評，罪魁禍首是政府，應該「炒咗啲庸官」。

議員郭偉強則支持有關稅務寬免的建議，但他認為稅制更重要的是達致財富再分配，減少貧富懸殊，但本港似乎在這方面沒有任何改善，他建議政府長遠應重新檢視利得稅稅制，設立累進的利得稅率，因為能力愈大責任應該愈大，盈利多的企業應繳交更多的稅款。

議員胡志偉發言時質疑稅務寬免可否減輕「打工仔」負擔，指該政策並不是針對有需要階層的措施。胡以薪俸稅為例，指全港有約180萬名「打工仔」無須繳付薪俸稅，因此未能從中受惠；另有76萬名「打工仔」月薪在3萬港元以下，亦只能少繳付幾百港元的薪俸稅，作用不大。

胡指稅務寬免只是杯水車薪，批評政策未能一視同仁，又斥政府推出的抗疫措施援助「政府揀中嘅行業」，最終只靠「全民派1萬」，令所有市民在「所謂無可奈何之下」受惠於抗疫措施，又稱民意調查中過半市民給予政府0分的評價，促政府反省。