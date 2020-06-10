Links of London香港分店疑全線停業　顧客未取手鏈感徬徨

希臘首飾品牌Folli Follie日前申請清盤及撤出香港後，同一母公司的首飾品牌Links of London香港分店亦疑全線停業。東網記者致電Links of London香港各分店查詢皆無人接聽，香港官網亦暫停運作，有顧客聽聞分店結業消息後，在Facebook專頁留言欲取回首飾，感到徬徨。

Links of London在香港設有8間分店，東網記者曾到沙田新城市廣場視察，發現店舖未有營業，外圍亦圍封了圍板，再向沙田新城市廣場商場職員查詢，職員表示該分店已在5月12日結業。而九龍塘又一城分店亦沒有營業，店內陳列架仍然擺放手錶、項鍊等貨品，商場職員指分店在前日(8日)結業。另外，希臘品牌Folli Follie日前申請清盤，並遣散餘下員工約60人。

Links of London香港官網已暫停運作，僅剩希臘版網站正常運作。香港分店Facebook專頁最後一次更新已是5月24日，有顧客昨天（9日）在Facebook專頁留言，表示有一條手鏈在銅鑼灣希慎店未取回，自己亦是看網上新聞才得知有關疑似停業消息，但直至今天(10日)店方仍未有回應。

勞工處回覆查詢表示關注有關事件，並會為有關員工提供適切協助。受影響的員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處熱線3421 2566查詢。