去年全年249宗職業死亡個案　創5年新高

去年發生249宗因職業意外而致命的個案，創過去5年新高。

近年多宗工作期間導致的意外引起關注，勞工處資料顯示，去年全年發生32,872宗職業傷亡個案雖較前年減少，但當中致命個案增加14.2%，達249宗，創過去5年新高。去年全年亦發生9254宗工業意外，有22人死亡，較前年增加37.5%。建造業成為重災區，去年有16人因工業意外而死亡，較前年增14.3%。

下周二(16日)立法會人力事務委員會討論去年本港的職業安全狀況，勞工處提交文件顯示，2019年發生22宗致命工業意外中，建造業佔16宗，運輸及倉庫服務佔4宗。以建造業而言，致命意外主要由於高處墮下，達7宗，包括從竹棚架、吊重機槽等地方墮下。另有被移動物件或與移動物件碰撞、遭墮下物件撞擊等原因導致的致命意外。

勞工處指，多項大型工程項目包括鐵路擴展等正進行，去年建造業工人人數多達10.2萬人。因應機場三跑道系統工程項目的開展，該處去年增設一個專責監管有關三跑道系統工程職安健的辦事處，加強職安健及巡查執法工作，保障工人工作安全。另與海事處不時進行聯合執法行動，以遏止不安全作業進行。

執法方面，勞工處去年巡查地盤8.7萬多次，期間共發出477張「暫時停工通知書」及3005張「敦促改善通知書」，以及提出2305項檢控。該處亦有針對涉及危險工序或安全表現欠佳的工地，進行突擊巡查，去年進行41次相關執法行動，期間發出924張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出414項檢控。