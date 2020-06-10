康文署重開多3個游泳池　部分康樂設施恢復預訂申請

隨着新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署上月已重開部分游泳池、泳灘等設施。康文署今日(10日)表示，將於本周六(13日)和下周一(15日)重新開放更多游泳池、泳灘、圖書館和博物館。此外，署方將於本周六開始接受處理部分陸上康體設施及婚禮場地的預訂申請，並於下周一放寬羽毛球場、桌球室及乒乓球室隔場/隔枱開放的安排。

周六起重開的3個公眾游泳池，分別是中山紀念公園游泳池、九龍公園游泳池室內第二層訓練池和藍田游泳池訓練池，開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。新增重開的6個泳灘，包括大浪灣泳灘、汀九灣泳灘、新咖啡灣泳灘等。

文化設施方面，再多19間分區圖書館的成人及兒童圖書館於下周一起開放，包括北角公共圖書館、鰂魚涌公共圖書館、花園街公共圖書館、上水公共圖書館等。圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，並派籌讓市民以先到先得方式進館。大部分重開的分區圖書館，其學生自修室將於同日重開。

由下周一開始，所有開放的圖書館將實施特別開放時間，時間為星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時，每個時段由約1小時延長至1.5小時，星期日及公眾假期的每個時段由約1小時延長爲1.5至2小時。

另外，科學館和太空館將於下周一起開放部分展覽設施，並實施特別開放時間，所有公眾節目暫停。