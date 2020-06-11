書展如期舉行　書商不樂觀料銷情遜往年

一年一度的書展將於7月15至21日如期舉行，據了解，今年參展商數目與去年相若，約600多間，主辦單位貿易發展局正構思如何為入場市民分流，料會從售票數量控制每日人數。而受新冠肺炎疫情影響，有書商表示，攤檔規模、書籍數量、工作人手紛紛減少，對今年人流及銷情均不樂觀，預計銷量不足往年的7成。

CUP媒體出版經理陶培康向東網稱，該公司參加書展近20年，過去有4個攤檔，雖然政府今年資助本地參展商的參展費，上限10萬元，但攤檔減至兩個。他解釋，難以估計7月的疫情發展，故縮減規模，連預備出售的書籍數量亦由以往1500本，減至約1000本。他又透露，原本計劃增加售賣周邊產品的種類，以及與台灣書商合作，但最終都「唔敢搞咁大」。本身是2020香港書展關注組聯絡人的陶預計，今年書展或成為特賣場，因書商的銷售目標勢必調低，或會提早減價。

參展20多年的大型出版機構天地圖書，其業務發展經理陳志全說，今年攤檔數目由以往30個，大減至18個，重回10多年前水平。他坦言，由於沒法預計疫情發展，加上大會限制人流，將影響入場人次，對銷情不樂觀，「無工開仲會買書？」，而去年書展因示威而縮短開放時間，銷量只有往年7成，料今年會更差。他又說，人手亦因而減少，連同作家講座亦削減，因海外作家受檢疫所限未必會來港參展。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國預計，若疫情陰霾不散，海外參展商及入場人士料會減少，「無以前咁興旺就一定！」他建議書展延長開放時間，分散人流。