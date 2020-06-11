東方日報A1：銀行職員淪黑暴　真槍實彈圖殺警

反修例活動至今持續一年，近期黑暴有死灰復燃迹象，警方於前日有關活動一周年之際，在元朗洪水橋搗破一個藏有真槍實彈的村屋武器庫，檢獲一把曲尺手槍、近四百發子彈及伸縮棍等武器，以涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有攻擊性武器」拘捕一家三口。警方相信有人透過外國網站，以拆件式購買槍械配件，收貨後再自行組裝為槍枝。由於有人曾於社交媒體揚言開槍襲擊警察，警方正加緊調查該些槍械彈藥的用途，不排除再有人被捕。

被捕一家三口為姓陳兒子（卅八歲）、父親（六十五歲）及姓黃母親（六十二歲），他們分別報稱銀行強積金營業員、退休人士及自僱人士。警方表示，早前根據線報，懷疑有人於去年底開始，透過多個海外網站，以拆件形式向美國公司訂購槍械配件，利用國際郵遞方式，將配件運入香港境內，並親自到物流公司提貨，再自行組裝槍枝。由於在部分外國地區管有槍械是合法行為，變相在網上有不同渠道購買槍彈，且香港每日需要處理數量龐大的國際郵件，警方不排除有人藉此增加被偵查的難度。

警方針對案件展開深入調查及作出部署，於前日早上時分，掩至元朗洪水橋一村屋單位外，截停一名目標男子調查。警員其後將他帶進其村屋寓所搜查，檢獲一把曲尺手槍，經初步檢驗後，證實為一支可發射子彈的真槍，並搜獲三百九十發實彈、四個彈匣、一支伸縮棍及一批槍械組件，警方亦在單位內檢走兩部電腦，以追查槍械的來源及用途。

警方以涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有攻擊性武器」拘捕陳及其父母。其後，陳的父母獲准保釋候查，須於七月上旬向警方報到，陳將會被暫控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪名。據悉，有人曾在社交媒體揚言要開槍襲擊警察，警方調查行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

毒品調查科（行動）鄒旺忠警司表示，警方近期破獲多宗涉及檢獲槍械及彈藥的案件，去年十二月，針對一個極端暴力團夥採取行動，首次檢獲真槍，其後更有人持槍上街，向街上警察開槍。由去年十二月至本年一月，警方一共檢獲五支真槍，當中包括一支AR15長距離自動步槍、一批槍械配件及過千發子彈，亦曾經搗破子彈製造設施及爆炸品實驗室，其中有情報顯示，上述案件與極端暴力人士及勇武組織有關。另外，於去年十二月開始，涉及爆炸品的案件愈來愈多，至今已有十四宗，警方行動共檢獲一點五公斤TATP烈性炸藥及大量攻擊性武器，亦搜獲手提電話遙控引爆裝置、金屬水喉土製炸彈等，亦曾瓦解一個在公眾地方放置炸彈的激進團夥。

鄒續稱，案件上升涉及不同人士，令警方懷疑有人受近期社會事件影響，導致變得偏激及自我激化，將暴力行為合理化，甚至使用槍械及炸藥達到自身目的。對於上述近乎本土恐怖主義的勢頭，警方十分關注，並會採取積極措施及行動進行打擊，且會與本地物流公司、郵政以及其他執法機關加強合作，以堵塞有關漏洞。根據《火器及彈藥條例》，「無牌管有槍械及彈藥」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年及罰款港幣十萬元，市民切勿以身試法。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：