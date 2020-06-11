網民熱話：麵店重用洗筷水奉客　老闆致歉：不會再發生

為慳水去到盡？近日有食客於Facebook群組「上水人大聯盟」發文，聲稱目擊上水一間麵店店員竟將客人用過的洗筷子水循環再用，有網民看過後感到無奈「水有幾貴啊？」事後不久，麵店老闆親覆貼文道歉，「會注意及督促員工改善」。

網民鍾兆鋒周一（8日）下午於涉事麵店用餐，目擊店員將洗筷子水收走後，「加少少水，加對筷子就畀下個客用」；更有甚者，「有枱客走，嗰杯水剩兩對筷子（唔知有冇用過），收番去倒咗啲水，加一雙筷加返水，又畀下枱三個人用」，用過的洗筷子水更會直接倒在一個藍色的水壺中，重新再用，衞生情況實在令人擔心。

貼文發出後，有人批評麵店做法太過分：「咁慳不如唔好畀人...」有網民諷刺「環保先鋒」；不過由於貼文並未附上事發圖及或影片，網民對事件真確性抱有懷疑，惟事主揚言「以上句句屬實，老闆睇到呢個貼，可以睇番星期一cctv。」

貼文發出後不久，麵店老闆留言致歉，又表示「已經同各位員工訓示過，絕對不會再發生這情況」。東網致電麵店了解，職員李小姐回應指，已知悉事件，當時客人並無即時反映，亦無通報食環。現已供水讓客人自行清洗，希望杜絕類似事件再度發生。

網民有話說：

Johnson Jack：以後不光顧，已入blacklist

On Lai：嘩...全部餐具都要食人口水尾，你食埋我嗰份

Pixy Lai KF：以前都會幫黃店，幫幫下感覺好搵笨，已經支援唔到

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