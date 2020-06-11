疫慌市民急求財周轉　屢墮騙徒假貸款陷阱

新冠肺炎疫情蔓延多個月，本港各行各業大受打擊，有騙徒覷準市民急需現金周轉，用各種手法巧立名目，騙取市民金錢。

據悉，部分受害人因自僱、沒有抵押品等原因而較難以向銀行借貸，騙徒遂向他們「埋手」，假冒銀行職員，推介低息貸款、還款優惠等作招倈，其後再謊稱借貸人需提供入息證明等協助審批貸款。若受害人無法提供相關證明，騙徒便會着他們將一筆款項存入指定戶口，謊稱為「保證金」或作「風險評估」。

由於騙徒再三保證該筆款項會連同貸款金額一同歸還，部分個案中，騙徒更親自現身約見受害人，又能出示印有銀行標誌的名片，並以幾可亂真的仿冒手機應用程式誘使受害人開戶存入款項，一眾事主不疑有詐上當受騙。

據了解，涉案的仿冒手機應用程式並非由「官方商店」(App Store)下載，因而未有經過官方審批，實際上，部分仿冒程式除其介面設計與真實銀行應用程式相似外，根本並無實際銀行功能，如市民經非官方商店下載程式，存在一定風險。

今年四月，警方搗破一詐騙集團，其成員假扮銀行職員，以傳銷電話方式致電受害人，稱可提供低息貸款作投資用途，要求受害人先存入一筆資金作開戶用途，結果6人受騙，損失金額約23萬元，警方在拘捕行動中成功拘捕1名29歲男子涉嫌「串謀詐騙」。

此外，本年三月警方「勇戰者」行動中，搗破多個不良財務中介拘捕9男1女。案中騙徒以不法手段獲得受害人資料，針對受害人有銀行按揭物業、並且進行二按的特點，冒充銀行職員致電受害人訛稱其二按貸款未獲銀行批准，涉嫌違約違法，着他們借貸解決問題，並以保證金、手續費等名目騙取受害人金錢。令受害人蒙受損失，財務狀況百上加斤。