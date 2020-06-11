警方拘39歲非法入境男　涉至少3宗獨立屋爆竊案

警方東九龍總區刑事部發現於5月至6月期間，有多宗手法相似的村屋或獨立屋爆竊案件，均是賊人趁住戶在晚上未歸家，或者深夜住戶屋內睡覺期間，以工具撬開門窗入屋犯案。

東九龍總區重案組根據情報分柝及經深入調查，鎖定一名目標男子，最少與3宗爆竊案有關，其中2宗發生於西貢區，1宗在港島西區。案件合共財物損失值57萬元，包括現金、名錶、飾物等，當中最貴重的財物為一隻約值10萬元的勞力士手錶。

警方經過部署，見時機成熟，於前日(9日)下午5時，採取行動，在愉景灣愉景灣道拘捕涉案男子。警方經查證後，證實疑犯為一名非法入境者。東九龍總區重案組總督察馬志聰表示，涉案的姓陳(39歲)男子為內地人，曾經經口岸來港，因在港犯案留有案底，惟有人早前偷渡入境。警方會與內地公安聯絡，了解情況。

行動中，警方起回一隻約值5萬元的勞力士手錶。據了解，疑人在變賣手錶時，曾經使用他人的身份證作登記。警方其後到男子在旺角彌敦道租住的賓館搜查，搜獲冰壺、一批懷疑爆竊工具包括鐵筆、螺絲批、士巴拿及犯案時所穿的衣物。該名男子涉嫌爆竊、藏有工具可作吸食毒品用途、使用他人身份證及非法入境被捕，現正被扣留調查。