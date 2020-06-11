聾啞司機酒駕亂切線　認罪被判社服令

41歲聾啞汽車美容工人去年凌晨喝酒後，駕車駛至吐露港公路時不但超速，更一度在兩線之間「之」字型地行駛，更橫越兩線停下。一輛密斗貨車隨後駛至疑撞上該車，貨車上一名六旬乘客被拋出車外身亡。肇事聾啞司機承認危險駕駛及酒後駕駛罪，今（11日）在區院被判履行120小時社會服務令，及取消駕駛執照12個月，被告另須自費修讀及完成駕駛改進課程。

被告許澤晶沒有代表律師，由手語翻譯協助。感化報告指被告知錯有悔意，惟感化官不建議被告履行社會服務令，因少有機構會接受襲啞人士從事服務工作，擔心被告未能找到服務工作。

法官量刑時指，被告於危險駕駛下酒精超標屬加刑因素，因被告為職業司機，必定知不可酒後駕駛，他更被揭酒精呼氣含量超標一倍。惟被告沒有直接導致傷亡，因被告在停車一段時間後才被貨車撞上，故對及後的事故不涉刑事責任。

法官不同意感化官建議，指被告有中五學歷，其多年工作經驗證明被告具備溝通能力。法官又指，被告可以服務其他有需要的聾啞人士，或是由手語翻譯去協助溝通，而感化官亦有責任去幫助被告找服務工作，終判被告履行社會服務令。

案情指去年3月24日凌晨，被告駕車以時速約150-160公里在吐露港公路的兩線間之字型行駛，更一度駛上中央分隔路障，橫越兩線才告停下。及後，一輛貨車駛至並撞上，有一名60歲乘客被拋出車外身亡。警方到場後，替被告進行呼氣測試，顯示其每百毫升的呼氣中有48微克酒精，超諣訂明限制的22微克。