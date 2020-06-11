新冠肺炎患者腸道微生態失衡　中大研配方助抑惡菌

新冠肺炎疫情席捲全球，如何抵禦病毒入侵人體成為醫學界重點，中大醫學院研究團隊今(11日)發表全球首項有關新冠肺炎患者腸道微生態的研究，發現患者都有出現腸道微生態失衡情況，包括病菌增加，而抑制病毒的益菌數量卻減少，導致免疫力大減。團隊透過大數據，研發出益生菌補充劑，增強大眾免疫力，以抵抗新冠病毒入侵，預料最快3至4個月後推出市場。

團隊於2月至3月，採集15名新冠肺炎患者住院期間的糞便樣本，並與健康人士的糞便樣本比對，發現病情由輕微至危殆的病人，都有嚴重腸道微生態失衡的問題，致惡菌增加10%至90%，抑制病毒入侵的4種益菌量少一半，其中維持人體免疫力普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)更是完全消失。

醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟教授指，分布在肺部和消化道的「ACE2」受體是導致新冠肺炎病毒入侵的受體，腸道微生態或會影響ACE2受體的作用，而23種腸道細菌更與病情嚴重程度有關，因此增加特定細菌水平，可提高免疫力以抵禦新冠肺炎。

醫學院院長陳家亮指，過往研究顯示，腸道微生物失衡人士受病毒感染較大，今次的研究結果亦能推斷出同樣結果，研究亦證實新冠病毒會破壞腸道微生態平衡。團隊及後擴大研究至150名新冠肺炎患者與1500名健康人士腸道微生態，再以大數據比對，研發出益生菌配方針對新冠肺炎腸道微生態失衡問題。

陳指，現已就配方於中國及美國申請專利，並正與創科及食品公司合作大規模生產成補充劑，讓市民添加在日常膳食中。陳希望補充劑面世後，可率先送贈新冠肺炎康復者。他續指，今次研發出的配方僅為補充劑，團隊期望在年底前，與亞洲其他醫學院進行臨床研究，目標是將配方變成治療藥物的可能，預料最少需時1至2年。