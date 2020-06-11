黎智英涉刑恐案禁離港　明再申更改保釋條件

壹傳媒黎智英將於明日(12日)上午10時半，再到高等法院申請更改保釋條件。黎智英目前有4案在身，其中就他涉嫌於3年前刑事恐嚇記者一案，保釋條件是保釋金4000港元、不准離港。至於他面對的另外3宗涉及參與和組織未經批准集結的案件，每案的保釋條件均為保釋金1000港元。

根據司法網頁資料顯示，黎智英明早再次向高院法官李運騰提出更改保釋條件，據了解會提出更改禁離境的要求。現年72歲的黎智英，牽涉4宗案件共面對6項控罪。在刑恐記者一案，黎被控一項刑事恐嚇罪，指他在2017年6月4日，於銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主X稱會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。該案已排期在今年8月19日在西九龍法院開審，預計審訊需時3日，黎一旦罪成，可被罰款2000港元及監禁2年。

裁判官早前在該案准許黎以現金4000港元保釋，並禁止黎在保釋期間離開香港，又要他每周三晚到警署報到及不得騷擾控方證人。該案於上月5日首次提訊時，黎為換取可以在保釋期間離開香港，一度提出可將保釋金額增加至原來的25倍，即由現金4000港元增加至10萬港元，但仍被裁判官拒絕，他在保釋期間要一直留在香港。而黎於上月22日再度向高院申請更改保釋條件，法官最終暫時撤銷黎每周需往警署報到的保釋條件。

另外，黎也涉及去年3宗未經批准集結案，被控2項未經批准集結，及3項參與未經批准集結，指他於去年8月18日及10月1日組織和參與未經批准集結，並於去年8月31日參與未經批准集結。上述5項控罪，每罪的最高刑罰為監禁5年，案件將在區院審訊，而區院的判刑上限為監禁7年。該3宗案件將於本月15日在西九龍法院再訊，以等候控方準備轉往區域法院審訊的文件，期間黎獲准在每宗案件以現金1000港元保釋，合共3000港元。