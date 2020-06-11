修例風波：78%市民認為增加社會分化　僅28%有信心修補撕裂

修例示威持續逾一年，除對本港的經濟造成極大的衝擊外，亦令不少的家庭因政見出現撕裂，影響家庭關係及生活。有政黨於上月中訪問了1133位12歲或以上的香港居民，有78.4%受訪者認為「修例風波發生後社會分化增加」，76.5%受訪者希望「見到香港能夠修補到社會撕裂」。惟對修補撕裂的前景，有達46%受訪者表示無信心，只有27.9%受訪者表示有信心。

調查在上月11日至18日以電話隨機抽樣方式進行，調查結果亦發現超過36%的受訪市民與家人對修例事件持不同意見，當中有48.1%受訪者曾因政見而與家人吵架，影響家庭關係。

民建聯副秘書長顏汶羽指，尖銳的政見對立不單在社會中出現，在家庭中亦頗為常見，而調查反映了政見的對立對家庭的關係造成負面影響，社會各界需要正視問題。而對於近半人對修補社會的撕裂沒有信心，或與近期的示威活動再起有關。

民建聯常委招文亮建議，政府應在政治、經濟及民生3方面進行改革，以紓緩市民積累的怨氣、亦應委任以學者為主的專責小組，對香港的深層次矛盾進行研究，並提出建議。他又認政府應重視並聆聽青年的聲音，把青年發展委員會改組及升級至青年策發會，擴大其關注的範圍。