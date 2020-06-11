疑為港台風波孭鑊　署理副廣播處長陳敏娟9.1離任

香港電台機構傳訊組總監伍曼儀今日(11日)表示，署理副廣播處長(節目)陳敏娟早上在港台高層會議上透露，因為健康理由，於6月1日向廣播處長請辭，將在9月1日離任。

港台機構傳訊組總監伍曼儀說，陳敏娟早在本月1日已遞信，與港台顧問委員會昨日(10日)的會議無關，並不存在「交人頭」，又說陳敏娟過去幾年很少放假積累疲勞，出現檢查身體發現一些健康訊號，強調港台會繼續一貫以專業態度面對。伍曼儀又表示，陳辭職後，港台會因應運作需要及根據公務員事務規例，安排合適人員署任副廣播處長(節目)的職位。港台又感謝陳在任期間的貢獻。

現年58歲的陳敏娟在港台任職超過30年。港台節目製作人員工會對陳敏娟辭職深表無奈，指陳敏娟主管節目製作，箇中壓力不足為外人道，認為她在風雨飄搖之際離開港台，令人傷感，感謝她捍衞編輯自主的努力，尊重她的決定。工會又說，今次人事變動，令人憂慮對港台的攻擊加劇，促請局方尊重傳媒專業及港台內部升遷機制，不宜空降政務官執掌製作高位。

香港電台多個節目一直被批評立場偏頗，偏袒反中亂港人士，愛國愛港聲音則被滅聲，近日有部分節目更被指違反一國兩制原則，備受批評，最後更被當局警告。