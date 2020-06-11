國歌法明生效　警方設內部簡報會及發出指引

立法會本月4日以大比數三讀通過《國歌條例草案》，條例明日(12日)正式刊憲生效，以阻止故意侮辱國歌的行為。據消息人士透露，警方今日(11日)及下周三(17日)就國歌法的執法舉辦兩輪內部簡報會，並於明日會向警務人員發出指引，向警務人員詳細介紹國歌法內容。警方執法初期主要是搜證，之後徵詢律政司的意見再作進一步行動。

教育局局長楊潤雄本月(6日)表示，日後若有師生侮辱國歌，學校可因應情況處理，如果超乎學校可處理範圍，可以報警求助。據了解，警方內部簡報會，內容包括警務人員執法的方式、條例具體的內容、法律的原意、亦會以多種事例作分析。據知，首階段警方針對條例進行執法時不會即時拘捕有關人士，會先拍照搜證，再徵詢律政司意見，以便日後進行檢控工作。

《國歌條例》的內容主要強調市民不可故意侮辱國歌，例如規定除升旗儀式外，立法會議員、官員、法官宣誓時及政府舉辦的重大體育賽事等，都須奏唱國歌；而任何人參與或出席奏唱國歌的場合，在奏唱國歌時應當肅立，舉止莊重，不得有不尊重國歌的行為。奏唱國歌，應當按照法例所載國歌的歌詞和曲譜，不得採取有損國歌尊嚴的奏唱形式。