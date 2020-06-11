大專生認襲警藏伸縮棍　惟否認拒捕今受審

警方於去年9月15日在炮台山及北角一帶多宗打鬥衝突中拘捕多人，一名19歲大專生陳以晉被指襲警等被捕。陳早前在東區法院承認襲警罪，今（11日）再承認管有攻擊性武器罪，但否認一項拒捕罪，案件開審。

被告陳以晉被控於去年9月15日在北角七海商業中心外襲擊正在執行職務的督察5327；另被指同日同地無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器、即一支伸縮鋁棍，以及抗拒正當執行職務的警員17678。

被告認罪的案情指，警方當晚8時半在北角英皇道驅散示威者，有約10名、包括被告在內的人士跑到案發地點。當督察5327制服一名男子時，被告從背包取出涉案伸縮棍擊打該名督察背部5次，督察轉身追截並成功制服被告。被告被捕後被送院診治。

案中督察亦被送院驗傷，證實左肩觸痛、右腳踝骨折，獲2.5個月病假，並要用助行器3個月。警方事後在停車場找回涉案伸縮棍及被告的背包，而被告在警誡下保持緘默。

控方庭上播出涉案新聞片段，拍到被告用伸縮棍打全副武裝的防暴警5327馬智聖後，遭多名防暴警以警棍及胡椒噴霧制服在地，之後被告滿臉是血，在場警員不斷阻止記者拍攝。

而督察馬智聖出庭供稱被襲擊後追捕被告，期間遭被告踩中右腳而扭傷，他在同袍拘捕被告時繼續在場戒備，稱見到被告一直掙扎及想搶警棍，因此其同袍才施用胡椒噴劑將被告制服。