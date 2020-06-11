下周一起可親領「銅芯口罩」　郵局公屋屋邨辦事處派發

政府上月起向市民派發「銅芯抗疫口罩」，首階段網上登記期已結束，未有參與網上登記並持有有效香港身份證的市民，可於下周一(15日)至7月15日期間，親身到全港郵政局索取，而房屋委員會及房屋協會轄下出租屋邨的居民亦可選擇到其屋邨辦事處索取口罩，派發地點逾300個。

市民索取口罩時，須向郵政局或屋邨辦事處職員出示本人的香港身份證正本。職員會即時在電腦或手提裝置輸入市民的身份證號碼，如確認該市民未曾索取，職員便會派發一個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」。郵政局或屋邨辦事處的電腦或手提裝置不會儲存市民的身份證號碼及其他個人資料。

如市民無法親身前往索取口罩，可於7月6日至15日期間，授權他人在郵政局及屋邨辦事處代領。詳細安排於七月初公布。房委會及房協轄下屋邨辦事處亦會透過預約安排分發口罩予有特別需要的租戶，例如長者或行動不便的人士。