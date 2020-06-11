許智峯私人檢控警西灣河開槍案　傳票申請獲批

有交通部警署警長早前被指在西灣河開槍。

議員許智峯就去年11月11日於西灣河有交通部警署警長開槍一事，向有關警長提出私人檢控，今日(11日)獲裁判法院批准傳票申請。

許智峯就5項控罪提出私人檢控，其中3項控罪獲批傳票，包括「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪，最高可判處終身監禁；以及「罔顧他人安全的情況下發射彈藥」罪和「處理槍械而方式是相當可能傷害或危害他人的安全」罪。

不過，有2項控罪不獲批傳票，包括「意圖謀殺」及「發射彈藥而其方式是相當可能傷害或危害他人的安全」罪。

許警告律政司不要介入案件，否則是包庇警員。他指社會清楚看到警員在反修例運動中使用過分武力，但政府無動於衷，迫使他們以私人檢控方式追討。他指出若有足夠證據，他不排除就警方過分使用武力提出更多檢控。

許強調，今次獲批傳票申請意義重大，政府及警隊高層縱容警員濫用暴力，這是首次民間以私人檢控爭取公義，讓警員知道非法使用武力需負上責任。

另外，就去年10月6日的士司機涉嫌於深水埗撞人案，許智峯表示收到法庭傳票，涉案司機將於8月17日就「危險駕駛」罪上庭接受審訊。