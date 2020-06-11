網民熱話：歌連臣角道逆線衝　單車男撼爆擋風玻璃

單車都係車，遵守交通規則是必然。近日有司機就遇到震撼一幕，事主駕車駛至柴灣歌連臣角道時，遇上一架逆線衝落山的單車，雙方閃避不及，單車男直剷車頭擋風玻璃，幸最後單車男自行爬起，似情況無大礙，但事主所駕車輛擋風玻璃就慘變「蜘蛛網」。

現場是柴灣歌連臣角道，事發於昨日(10日)上午近8時，片段事後在Facebook群組瘋傳，更惹起網民熱烈討論。片段開始，事主駕車沿連城道慢駛準備右轉歌連臣角道，但在轉彎前一刻，屬單程路的歌連臣角道突然出現一架逆線單車，一副專業單車裝備的單車男駕車高速駛至，雙方閃避不及下，單車直剷車頭，單車男撞上擋風玻璃再反彈落地，至於擋風玻璃亦爆裂成碎片。

不少網民直言片段非震撼，更幾乎一面倒批評單車友是咎由自取，「唔知點解好想講抵死...」、「啱啱喺墳場落嚟，差啲要上返去」、「單車逆線行車，可以999，兼追討賠償」，亦有不少人為事主肉赤，「頭泵把、鬼面、大銀幕、頭冚，都全都要整」。

網民有話說

Ryan Yeung：撞到咁樣，又噴油，又換玻璃，唔知有無嘢其他爛

Simon Tam：仲企得番起身，勁！

Hin Fung Tsui：如果單車佬冇錢賠詐死會點呢？

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