男生否認以雨傘襲休班警　質疑警認錯人

休班男警去年7月30晚上途經天水圍一行人隧道時，發現有人塗鴉，他報警後尾隨對方，發現有人聚集。他其後遭人推撞，期間一名17歲男生徐瑋樂涉用雨傘刺他胸口，被控普通襲擊罪，案件今（11日）在屯門法院開審。辯方指被告並非施襲的人。

事主X供稱，他當晚在天秀輕鐵站附近的行人隧道看見有兩名男子牆上噴字，X用手機拍攝及報警，並跟隨他們。X在行人隧道外見有10名人士聚集，該兩名塗鴉男子亦在其中，兩人不停用身體推撞X，X叫救命，有經過市民擋開他們，並叫X離去。X後退，此時被告打開雨傘擋在X前面，並用雨傘前端刺向X胸口。由於有人仍不停撞X，X最終離開，在數呎外繞圈觀察。被告等人其後離去，並與兩名塗鴉男子進入附近球場，X用身擋着其中一名塗鴉男，被告和另一人則行向另一出口。此時有軍裝警巡至，X遂着軍裝警截停3人。

辯方指，涉案雨傘很大，故X根本看不到施襲者面貌，又指X在繞圈時，視線曾離開施襲者，X否認。唯X在盤問下承認，自己當時亦有用手機拍攝現場情況，但不知何故片段離奇消失，X否認刪除了片段，也不認為有其他人刪去中片段。