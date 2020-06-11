建築物消防安全條例草案三讀通過　議員促政府靈活處理

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級火，造成消防人員殉職，事件令市民更為關注工廈的消防設施。立法會今午(11日)三讀通過《消防安全(工業建築物)條例草案》，主要就工業建築物訂立規管機制，並賦權予消防處處長和屋宇署署長作為執行部門，採取各項執法行動，以確保工業建築物擁有人及佔用人遵從消防安全。大部分議員支持通過有關條例草案，認為確實需要提升工廈的消防設施，保障市民安全。

議員陳克勤認為，政府需明白執行及標準常面臨兩難狀況，執行人員需靈活處理，例如部分舊建築物條件難以符合消防要求，如無法設立消防樓梯間、灑水系統的消防水缸等，提醒政府要保持靈活性，謹記條例是幫助工廈擁有人，而不是為難他們。另外，陳又擔心屋宇署及消防前線人員不足，促請政府聘請更多人手配合。而議員譚文豪亦關注工廈的消防設備，認同授權消防及屋宇署人士進入巡視，可嚴厲打擊有關違法行為。

政府回應時表示，舊式建築物與現今消防安全確有一定距離，需要作出改進。消防處及屋宇署人員在巡查目標工廈後，會向工廈擁有人或佔有人提出消防安全指示，要求在一定時間內作出改善工程。若沒有跟從且沒有合理辯解，政府可向法院申請禁止使用有關工廈。

過程中，政府會委派個案主人，專責跟進每宗個案，務求達到靈活處理，並會首先處理400幢在1973年3月或之前興建、沒有自動灑水系統的工廈。