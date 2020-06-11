警截查數十市民要求坐地　教師留言稱「大快人心」遭舊生聯署投訴

校園再起政見糾紛！有小學教師在網上留言評論網民被警截查，表態稱「大快人心」，遭舊生聯署投訴教師違反教育局指引，投訴該名教師違反教育局指引，又要求該教師公開道歉，反省過錯。據了解，涉事女教師為深水埗區聖方濟各英文小學任教。

事緣上月27日立法會進行國歌法二讀，有網民號召到銅鑼灣希慎廣場外聚集及叫口號，警方截查數十名市民，並要求他們坐在地上等候。聖方濟各英文小學一名女教師在社交網站帖文上留言指「大快人心」。結果引來該校一批舊生發起實名聯署，致函教區教育主任、該校校監及校長投訴。

聯署信指，教育局於去年9月發指引，要求教師看待社會運動及政治事件時，應保持客觀中立，不過她的留言明顯違反有關指引。信中批評該教師看見年輕人被捕，竟公開留言「大快人心」，反映她對此感到興奮及愉悅，亦涉嫌未審先判。

該投訴信又指，天主教宣揚關愛他人的福音精神，而以福音精神為辦學宗旨的教會學校，理應秉承及維護天主教的核心價值，惟她身為教會學校教師，其留言反映她明顯缺乏同理心，甚至敵視參與社會運動的年輕人，質疑她是否適合繼續擔任教會學校的老師。