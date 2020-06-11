電鑽殺女友上訴得直判誤殺　上訴庭指原審錯誤指引陪審團

巴基斯坦裔地盤男保安員，2016年與女友一起吸食冰毒後，用電鑽向女友施襲，更在她眼眶下方插入鑽頭，她最終傷重死亡。巴漢兩年前於高等法院被裁定謀殺罪成被判終身監禁，他早前被上訴庭裁定其定罪上訴得直，且毋須重審直接改判誤殺罪成並判監10年，上訴庭今頒下裁決解釋原因。

判詞指本案其中一個主要爭拗點是辯方指上訴人Safdar Husnain(30歳)是因濫藥導致精神失常犯案，故陪審團需清楚準確知道精神科專家就此方面的意見。但原審法官薛偉成指引陪審團時錯誤地只提及其中一位專家認為被告是因濫藥導致精神失常，忽略了其實有另一位專家亦認同此說法。上訴庭指由於原審屬錯誤指引陪審團，故認為定罪不穩妥，裁定上訴人上訴得直。

在考慮應否重審時判詞指上訴人一直沒有否認殺死了其女友，而且早於預審時他已承認誤殺並獲控方接納，只是在原審法官追問接納原因時，控方表示需再考慮專家意見，其後才表示不接納認罪。上訴庭指其實控方最初接納上訴人認誤殺屬正確，只是後來其改變主意。法官亦認同上訴人犯案時確實屬精神失常，平衡各方利益後決定毋須重審。

至於刑期方面，考慮到上訴人因長期吸毒致精神失常犯案且報告顯示其重犯機會不高，並沒有對社會構成危險，最終決定判監10年。