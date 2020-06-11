健康碼將出爐　有化驗所提供特快檢測4小時獲報告

港府即將推出「港版健康碼」讓來往粵港澳三地的市民豁免14日檢疫，有獲認可的私人化驗所今日(11日)與衞生署開會，商討將病毒檢測結果上載網上電子平台的流程。化驗所負責人指出，所有索取健康碼的市民都要經註冊西醫轉介，醫生會作出評估，確保市民符合沒有病徵、沒有與確診者密切接觸及沒有外遊紀錄，才可獲得檢測。化驗所會將檢測報告上載電子平台，市民只需一個工作天便可獲得健康碼。

化驗所負責人表示，按早前與衞生署會面的初步資料，健康碼上會有申請者的身份證號碼、回鄉證號碼、出生日期、聯絡電話、病毒檢測有效日期及負責醫生資料等。市民可持健康碼7日內往返廣東省、澳門及香港。有指市民可透過手機取得健康碼通關，但化驗所負責人指措施實施初期，最好一併攜帶文本的檢測證明，以免電子健康碼出現異常情況。

負責人又說，近日收到大量市民查詢有關病毒檢測的情況，估計措施推出初期，健康碼的需求會高，他指化驗所每日約可進行400至600個檢測，市民今日交樣本，一般翌日中午前便會獲得健康碼。為方便有緊急通關需要人士，化驗所亦提供特快緊急化驗服務，4小時內便有檢測報告。他指每次病毒檢測約1000多港元，由於成本不低，相信市場普遍的費用暫時難有明顯下調空間。