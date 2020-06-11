警校教官涉榨財案　法官裁定表證成立

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元。涉案警長否認兩項欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪，案件今（11日）在區院續審。法官裁定4罪表證成立，被告不自辯，案件押後以待控辯雙方遞交書面結案陳詞。控方播放被告的錄影會面片段，被告在片段中否認索款購買二手貨和廉價禮物給學警等，稱只會以掌聲激勵學警，並是自掏腰包買筆贈有貢獻的學警。

被告歐智威（49歲）案發時為警長，他於12年12月至翌年6月期間，同時擔任2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。

在錄影會面片段，被告否認收取學警18萬港元「承接費」，指他在涉案SS班的前一學期時因傷休養而沒有擔任教官，故不可能有上一期學警遺下的物資。被告亦否認索取3萬港元購買二手貨和廉價禮物給學警，稱他只會以掌聲激勵學警，而被告雖曾送贈筆給有貢獻的學警，但都是自費購買。

被告又指，SS班的班費一直維持正常收費2500港元，亦沒有額外徵收如藥物和維修電腦等費用。被告又稱，他曾質疑班主任江利東的教學能力，又因私下教導學警有關警例知識，而招惹江不滿，江又曾指罵他在班上「收𡃁」以及沒有妥善管理班務令財政紀錄混亂，江更揚言「有證據就告你啦。」雙方產生嫌隙。

控方及後呈上科藝電腦系統公司一名職員田德偉的供詞，提及被告曾於案發期間向他購買多部聯想（Lenovo）手提電腦，並用低價買零件以升級電腦儲量，該批手提電腦與學警從被告手中購買的電腦型號相同。

而學警早前證供曾指被告向學警推銷手提電腦時，聲稱因認識電腦公司高層，故可以優惠價格購買電腦，惟田稱與被告素不認識。