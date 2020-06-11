北京將鼠疫列防控重點　港府滅鼠懶懶閒隨時爆疫

鼠患問題長年困擾中港兩地，北京市衞健委今日(11日)發布《2020年北京市疾病預防控制工作要點》，將鼠疫列入年度疾控工作重點。反觀香港，近年不但爆出全球最多的大鼠戊型肝炎個案，港府滅鼠工作為人詬病，上年度花費兩億港元公帑滅鼠，但鼠患指數卻不跌反升，引入的新科技滅鼠器更淪為笑柄。多名堪輿學家早前已指出今年鼠年，本港將受鼠患困擾，疫劫難避。有議員憂慮踏入鼠患高峰的夏天會再現大鼠戊型肝炎，連同正爆發的新冠肺炎夾擊，香港恐淪「疫城」。

港府近年聲稱大力打擊鼠患問題，惟「戰績」堪憂，前年引入的新式氣壓滅鼠器「一隻老鼠都捉唔到」，要改用傳統方法的老鼠籠，令15部、每部2000多港元的氣壓滅鼠器淪為廢物，浪費公帑。上個財政年度動用兩億港元公帑滅鼠，共44378隻，平均每隻老鼠要花逾4000港元，惟鼠患投訴宗數及鼠患指數卻不跌反升。而去年的整體鼠患參考指數為4.2%，創過去10年新高，被外界批評「講就天下無敵，做就有心無力」。

議員郭家麒表示，內地已針對鼠患問題提高警覺，但港府仍未覺醒，當中最令人髮指的是自欺欺人的鼠患指數，所謂鼠患指數計算方法，是觀察各監測點放置的鼠餌被咬情況而定，但有關鼠餌是密封包裝，根本無法吸引老鼠，變相營造出鼠患不活躍的情況，令鼠患指數長期以來一直被低估。他批評港府高官以廢招滅鼠，令市民長期飽受鼠患困擾，憂大鼠戊型肝炎會於夏天重臨，本已因新冠肺炎而奄奄一息的香港恐無法再應對大型鼠疫，屆時負責的高官勢要「人頭落地」向市民交代。

本港至今已錄得11宗大鼠戊型肝炎，冠絕全球。香港蟲害管理學會主席陳澤森批評，大鼠戊型肝炎病毒橫行，源於港府長期打擊鼠患不力，指食環署利用外判商滅鼠，但未能有效去監測外判商工作，鼠餌馬虎放置，後巷積水又潮濕，鼠餌藥效消退快，根本無法滅鼠，這些得過且過的捕鼠方式便是港府滅鼠不力的死因。他建議成立地區的滅鼠獨立監測小組，監測外判商滅鼠工作，否則鼠患只會年復一年，纏港不休。