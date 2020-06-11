建造業失業率攀升至10%　政府推「長散工」補助金免裁員

新冠肺炎重挫本港百業，惟資助僱主出糧的保就業計劃未能涵蓋建造業內的「長散工」，令行業最新失業率攀升至10%。政府今（11日）宣布，將透過建造業議會，為聘有「長散工」的建造業僱主提供每名合資格僱員36000港元補助金，預計可惠及約3500名僱主。議會將於本月下旬公布有關申請安排。

發展局發言人表示，建造業僱主若在今年3月份，為強積金「行業計劃」下的「臨時僱員」作最少15日供款，有關僱員即屬合資格僱員，可為每名僱員申請36000元補助金。申請者需承諾在收到補助金後6個月內不會裁員，並全數用於支付工資。該局預計業內有約4萬多名長散工，措施可惠及約3500名僱主。

截至昨日（10日），政府已透過兩輪防疫抗疫基金，向約31萬名建造業工友和約1萬所業界企業發放共超過31億港元補助金。

另外，漁農自然護理署宣布，因應4個指定的海岸公園內禁止商業捕魚，包括東部水域的海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園和東平洲海岸公園，以及西部水域的沙洲及龍鼓洲海岸公園，已成立由該署統籌、成員來自海事處和民政事務總署的跨部門工作小組，為受措施影響的合資格漁民發放特惠津貼。持有指定海岸公園、今年4月1日或之後有效的漁民捕魚許可證的漁民，將獲邀於本月18日至7月31日期間辦理登記手續。