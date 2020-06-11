DSE歷史科評卷參考被外洩　考評局保留法律追究權利

今年中學文憑試（DSE）歷史科卷一第二題分題(c)，要求考生解釋是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，試題備受批評，最終要取消評分。惟事件再有餘波，有人疑向外洩漏該部分的評卷保密資料。香港考試及評核局對資料外洩表示遺憾，指任何人士如未經授權披露保密資料，局方保留法律追究的權利。

有報章今日(11日)披露該科的評卷參考，試題要求考生「答案合理且均衡，能有效運用資料及個人所知」，該文件上方亦有寫上「只限閱卷員參閱」。該分題答案被分為3等級，最高可獲8分。文件又列舉「同意」及「不同意」的例子，當中「同意」利多於弊的論據，包括「日本對清政府的改革作出支援」、「日本對1912年的中國新政權作出財政支援」、「日本的野心增強了中國民族主義。（個人所知）」，而「不同意」的理據中，「1930及1940年代日本侵華造成大量傷亡，大大影響國府的安全。（個人所知）」。

考評局回應東網查詢時表示，由於目前已進入司法覆核程序，考評局對事件不作評論。該局指，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲該局委任或聘用的人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。