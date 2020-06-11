吸食海洛英人數上升　禁毒委員會憂疫情影響真實數字

港人吸食海洛英有上升趨勢，禁毒常務委員會今日(11日)公布今年首季吸毒情況，結果發現香港整體吸毒人數雖較去年同期下降，但年輕人吸食大麻的問題持續，而海洛英繼續是最常被吸食的毒品，人數更較去年同期上升5%。委員會補充指，整體吸毒人數看似有所下降，但實情可能受新冠肺炎疫情影響，例如呈報機構接觸的吸毒者減少，或需要更多時間才能呈報等。

委員會表示，據藥物濫用資料中央檔案室統計顯示，今年首季被呈報的吸毒人數較去年同期下降13%，由2175人下降至1896人，其中21歲以下吸毒者下降15%，由162人降至138人，當中學生佔該年齡組別吸毒人數27%，與去年同期相若。

至於吸食大麻的人數亦較去年同期下降13%，由182人降至159人。而在21歲以下的吸毒者中，吸食大麻人數較去年同期下降14%，由72人下降至62人，但大麻仍是該組別中最常被吸食的毒品，情況值得關注。此外，首次被呈報的吸毒人數亦減少29%，由460人降至326人，其中49%是21至35歲，而首次被呈報的吸毒者「毒齡」中位數為5.6年，較去年首季的5.5年微升。

而吸食危害精神毒品人數下降27%，由1332人降至969人，當中吸食麻醉鎮痛劑人數上升5%，由1074人上升至1128人。另外，海洛英繼續是最常被吸食的毒品，吸食人數較去年上升5%，由1074人升至1126人。而最常被吸食的危害精神毒品仍然是俗稱冰毒的甲基安非他命，吸食人數下降28%，由489人降至350人。