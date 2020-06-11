女子咬傷警員罪成判囚　准保釋等候上訴

警方去年就又一城襲警案到九龍灣工廈搜查，期間該案疑犯的胞姊被指在大堂腳踢警長，其後更涉嫌張口咬他手臂，涉案女子否認兩項襲警罪，案件今（11日）在觀塘法院裁決。裁判官指未能排除被告踢警是出於掙扎而非有意施襲，不過就咬警指控方面，法庭不接納被告自衞的說法，批評她咬警當刻「好似發咗狂」，形容罪行嚴重，終裁定被告一項襲警罪成，判監2個月，她獲准保釋等候上訴。

41歲女被告韋秋盈，任職機艙服務員，被控於2019年11月29日，在九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下大堂內，兩度襲擊執行職務的警務人員，即偵緝警署警長49734。

裁判官裁決時指，案中事主證供清晰沒有誇大，故信納他的說法，閉路電視錄影片段中亦顯示，案發時被告曾試圖撞開警長的阻擋，一邊按着警長的左手往前衝，一邊用雙腳猶如腳踏車般撞向警長腳部。拉扯間2人均失去平衡跌倒。警長上身曾壓向被告，一秒間便滾開。隨後2人站起，被告伸開右手按牆阻止被告離開，當時被告頭部靠近警長右臂。

就咬警的控罪，被告辯稱是2人倒地時，警長用全身的力壓着她，她難以呼吸且深感痛楚，出於自衞才張口咬其右臂。不過裁判官指，根據片段警長當時左手左腳均撐着地，根本不會施加全力，又直言不相信警長用右臂遮掩被告鼻部，形容動作會是極不自然，故不接納被告就法。

反之，裁判官裁定咬警一事，是在警長與被告2人站起後，被告試圖逃走時發生。雖然警長沒有目擊施襲過程，他是及後感到痛楚才揭發，但從相片可見，警長事發時即使穿上長袖衣服，右臂傷口仍甚深，出現損傷及瘀痕，可見咬的力度如何巨大，認為被告是故意施襲，故裁定她罪成。

至於踢警指控，裁判官相信被告或是出於掙扎才為之，涉事警長亦坦言不能確定她的意圖，由於控方未能在毫無合理疑點下證明她是有意襲警，故裁定她罪脫。就被告肋骨骨裂方面，裁判官相信是2人拉扯跌倒時意外造成，不認為警方使用過分武力。

辯方求情稱，被告因肋骨受傷，一直放病假至今，又形容本案與同類案件相比，不算最嚴重，考慮到她初犯，冀判處非監禁式刑罰。