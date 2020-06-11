半癱翁疑遭紗布塞肛門　劍橋護老院創始人將作供

智力低下兼半身癱瘓的六旬翁王志成，獲家人安排入住牛頭角定業街劍橋護老院，2016年初他不適送院，醫院發現他的肛門塞有紗布等異物，他在送院後兩天離世，死因庭今（11日）繼續研訊，並傳召多名主診醫生、醫院助理及學護出庭作供。而劍橋護老院創始人陸艾齡和陸艾思將被傳召出庭作供。

聯合醫院醫生黃泰釗供稱，死者於2016年1月31日因氣促、上吐下瀉及血壓低被送入院，死者起初被診斷有肺炎、腸胃炎及敗血性休克。他據知當晚11時許，學護換尿片時發現死者肛門塞有類似尿片膠貼的異物，遂安排替死者進行直腸鏡及X光檢查，惟無發現。翌日早上他巡病房，再替死者進行探肛檢查，這次他從死者肛門拉出沾有糞便的布質物料，由於死者完全無法言語，他致電護老院查問。

黃憶述他曾問護老院職員有否替死者的肛門做過甚麼程序或治療，對方答「無」。他感到不尋常及不合理，遂致電通知死者的弟弟，弟弟聽到情況後感到詫異並覺得離譜，弟弟表示會報警。

護老院主管劉咏梅早前的證供與黃醫生大相逕庭，劉供稱醫生來電時曾詢問護老院為何沒有透過紗布塞肛門助死者止肚痾。黃醫生今日澄清，他從無向護老院作出相關提問。

死因研訊主任引述社署發給醫管局有關處理虐老個案的程序指引，指醫院若發現涉及長者人身安全或明顯傷痕的個案，院方應即時報警。黃醫生表示他已就事件即時通知其上司、部門主管、老人科醫生及家屬，不存在拖延通報的情況。

另一名聯合醫院醫生李振龍供稱，死者於2016年1月31日下午3時由急症室轉到內科病房，牌板上寫明死者因肺炎及肚痾入院，亦有排出黑色大便及血氧低的情況，但排黑色大便等資訊其實是來自護老院。他指當時死者言語不清，擔心死者上消化道出血，遂替其探肛，探肛時他摸不到直腸有異物，而死者大便其實是啡色的。李致電護老院查問，起初電話由一名重鄉音的女子接聽，後來一名女職員接手通話，他問死者是否排出黑色大便，職員答「無」， 只說死者肚瀉5至6次。