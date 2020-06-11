去年第四季因移民而提取強積金達14億元　按年飆40%

積金局公布，去年第4季因移民而提取的強積金款項，達14.35億港元，按年增加逾40%。積金局機構事務總監鄭恩賜今日(11日)指，數據僅反映強積金供款人永久離開香港，未能知道當中因由，不過按以往情況，不少港人返回內地退休生活而提取強積金款項，目前未見趨勢有太大改變。

另外，鄭恩賜表示，現時市面有21個提供可扣稅自願性供款(TVC)計劃，佔所有強積金計劃的75%，過去一個課稅年度開設的TVC帳戶近4萬個，供款額17.06億港元，每個帳戶平均供款額4.8萬港元，不少打工仔趁課稅年度結束前最後一個月衝刺，3月單月新開帳戶及供款額均打破單月升幅紀錄，月內開戶數目接近1萬個，供款額達5.87億港元。

全港打工仔強積金戶口達400萬個，他坦言，現時TVC帳戶佔比不大，然而，發展潛力甚高，相信仍有水位上升。根據積金局數據顯示，月入7萬元或以上的TVC帳戶持有人最多，達38%，其次是4萬至7萬元，有27%，TVC明顯較受中年以上人士歡迎，50至64歲人士佔總供款人數接近一半。此外，較多成員作一次性供款，達總供款額56%。

另外，今年4月底強積金總資產值較3月底增加422億港元，重上9100億港元。截至4月底，不論股票基金、混合資產基金、債券基金及保證基金，年率化回報較3月底時上升，其中股票基金回報升幅最大，由3.9%增加至4.3%。

至於俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)，由去年5月至今年4月，核心累積基金未錄回報或虧損、65歲後基金回報為6.1%，自2017年4月推出至今年4月，年率化回報分別為4%及4.1%。他並指，檢視DIS收費上限工作正進行中，自2017年4月推出起，已承諾會於3年內檢測收費上限，表明只會向下調整。

鄭稱，市況波動時，不少投資者可能會陷入「高買低賣」，強調強積金屬長線投資，時間至少30、40年，不應太着眼短期波動及過分集中於個別市場。他亦指，疫情無疑令部分企業需延期供款，不過未見因為經濟狀況轉差，而出現無能力供款。