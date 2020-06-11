黎智英現身維園悼六四　與何俊仁李卓人蔡耀昌同被控

支聯會本月4日不理警方反對在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，數案在身的壹傳媒黎智英亦現身維園，惟逗留短短約15分鐘便離開。消息透露，警方經調查後今日(11日)向黎智英、何俊仁、李卓人及蔡耀昌4人發出傳票，指他們涉嫌煽惑他人參與未經的批准集結，案件將於本月23日提堂。

黎智英目前有4宗刑事案件在身，共面對6項控罪，包括他於3年前涉嫌刑恐記者案，以及3宗於去年發生的未經批准集結案，被控2項未經批准集結，及3項參與未經批准集結。由於黎智英明天(12日)上庭，消息指，負責案件的港島總區重案組會通知黎智英、李卓人、何俊仁及蔡耀昌等人，他們收到傳票後會被刑事起訴。

根據法例，任何公眾集會、公眾遊行或公眾聚集，或其他集會、遊行或人眾聚集，若屬未經批准集結，則任何人在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與或繼續參與此等未經批准集結，或明知而成為或繼續成為此等集結的成員；及任何人在此等公眾集會、公眾遊行或公眾聚集，或在其他集會、遊行或人眾聚集，一如上述般成為未經批准集結後，即屬犯罪。