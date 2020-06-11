建大樓阻景觀　古諮會促改善油麻地戲院二期發展方案

二級歷史建築油麻地戲院的第二期發展討論多時，康樂及文化事務署擬清拆戲院旁邊3個現有公共設施，並重建一高一低兩座大樓，支持粵劇發展。古物諮詢委員會今日(11日)開會討論發展方案的文物影響評估，會上有委員批評低座設計將會遮擋市民觀賞油麻地戲院的景觀，亦斥該座內部大多用作重置公廁，作用不大，促請政府聽取委員意見後，改進發展計劃，文物影響評估最終不獲通過。

康文署計劃將油麻地戲院旁邊的公廁、上海街垃圾收集站及露宿者服務單位清拆重置，發展油麻地戲院第2期項目，分別興建一幢兩層高的低座大樓和另一幢6層高的高座大樓。康文署今日聯同建築署於會上介紹更多設計細節，建築署代表指出高低座發展緊貼戲院現址，高座功能為擴展戲院舞台及提供排練空間，支援粵劇表演者。該署又提到當區區議會早於2009年決定了上述一帶須設置公廁，供鄰近果欄的從業員使用，故低座功能主要為擴展戲院大堂空間，以及重置公廁。

會上有委員指低座位置將會遮擋一大片油麻地戲院的景觀，批評設計未有提升戲院作為歷史建築的欣賞空間。另有委員質疑無必要設計低座，指該座逾7成設計空間，僅用於重置公廁、走火梯及升降機等設施，直斥若政府為了重置公廁而興建低座，「對(油麻地)戲院係一個悲劇」。古諮會主席蘇彰德最終指不能通過相關的文物影響評估，建議相關部門考慮委員意見後再提出改善方案。

此外，會上通過將建於1940年代的西營盤般咸道官立小學擬議評為一級歷史建築，亦將3個建於1920年代的私人住宅項目，擬議評為三級歷史建築。該3個項目分別為灣仔跑馬地山村道54號、堅尼地城青蓮臺9號、大嶼山水口49及50號。