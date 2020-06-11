3工人命喪地盤僱主罰款1.1萬港元　家屬要求鄭若驊上訴

法庭本月初裁定，3年前紅磡機利士南路地盤地下污水淹至，導致3名工人喪生的工業意外，工程承辦商及分判商，最高判罰11,000港元，工業傷亡權益會今（11日）聯同死者家屬，狠批判決輕視人命，點名要求有「避政司司長」之稱的律政司司長鄭若驊就案件上訴！

事發於2017年7月10日，3名年齡介乎23至49歳的工人，於中電機利士南路地盤地底5米深處，以人手挖掘小型隧道鋪設電纜，期間大量污水湧入地下管道，數秒內沖塌泥土並淹沒隧道，工人最終無路可逃溺斃。勞工處其後控告承辦商金城營造有限公司、分判商顯高土木工程有限公司及富嘉建築工程有限公司共6名被告21項罪名，本月5日在九龍城裁判法院審訊，僅4項成立，與職業安全相關的罪名全部不成立。3間建築商因沒備存登記冊及文件沒有準確地址等，各被判罰款6000至11,000港元。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，地底工作危機重重，承建商有責任保障工人安全，質疑僱主施工前未有做足風險評估，令工人置身於危險當中，並不能以洪水湧入屬未可預料的情況而脫罪。蕭又指，死者為家中經濟支柱，遺下孤兒寡婦獨力維生，並指她們對判決感到十分憤怒，「3條人命竟然罰款1萬多蚊了事」，不但輕視人命，亦不能反映其嚴重性，要求鄭若驊上訴，還死者公道。

勞工處發言人回覆東網表示，現正研究有關案件，在有需要時會尋求律政司意見。