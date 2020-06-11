移民貪污案首日開審　貿促局前主席與妻保持緘默

澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉嫌在審批投資和技術移民申請中貪污，案件延至今日(11日)首度開審，案中26名被告只有10人出席。其中張祖榮與妻子葉安琪選擇保持緘默，案中主腦之一、商人吳國壽的妻子伍淑華，以及前貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全，兩人否認犯罪集團的指控。

案件之前已兩度開庭處理，但因大部分被告缺席，要一再延遲庭審。案件控訴書指，第4被告吳國壽及妻子、第5被告伍淑華的建築公司協助他人辦理技術移民等。吳缺席今日庭審，伍則否認為涉事公司製作虛假文件，使貿促局誤以為公司與申請人存在勞動關係、公司有實際營運等。

她聲稱，由於家中有6名子女需照顧，1星期不會返回涉事公司多於1次，有關文件均由其他人轉交給她簽署，她只負責簽名及調動公司資金，連自己名下有多少間公司亦不清楚，也沒有細看文件內容，同時亦不知道吳國壽與張祖榮關係。

甄溢全則否認以低於市場價格，預留及購買吳國壽公司於橫琴興建的5個單位，以提供代辦貿促局居留申請的不法解決方案。他供稱，當時已離開貿促局，吳國壽向他透露想引入更多建築人才到公司，但認為貿促局移民申請複雜。甄指，他只是義務提供申請意見，以為吳國壽提供的資料真確，又稱吳國壽曾要求他協助處理第12被告、內地居民盛洪芳的申請，吳聲稱有途徑接觸比張祖榮職位更高的人士。

被指申請重大投資移民涉嫌違法的盛洪芳供稱，曾向吳國壽支付50萬訂金辦理移民，又稱不知見面商討時的同場男子是否張祖榮。她又否認，吳透過張得悉她申請未獲批的主因是投資額不足，遂建議她製造增加投資的假象。