警冚紅磡非法賭檔　拘主持賭客共18人

九龍城警區特別職務隊展開打擊非法賭檔行動，今午(11日)3時許進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊非法賭博行動，突擊搜查紅磡民裕街41號一幢工商大廈的單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，警方共拘捕18名男女，檢獲1部釣魚機、1部射擊遊戲機、2部昆蟲機、讀卡器、一批遊戲卡及約1,100港元賭款。

九龍城警區特別職務隊何嘉龍督察表示，涉事賭檔經營約9個月，被捕人士包括一名姓張(56歲)男主持，涉嫌「經營賭博場所」。此外，10名本地男子、6名本地女子及1名非華裔男子(23至61歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕及可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。其中1名35歲本地男子，另涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕。同時亦發現2名分別28歲及47歲本地男子為被通緝人士。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行。根據《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款3萬港元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於8人的羣組聚集。警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。任何人如違反規定，可被定額罰款2千港元。